Я пытался несколько месяцев назад, но на мой запрос с сайта никто не ответил. Позвонил на горячую линию, пообещали разобраться, но воз остался на месте. Пришлось идти в отделение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:39
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Re: Конкорд
Коко, как всегда, лудтшый
Сэпы на тасю зашли за час с момента отправки. Приятно)
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:09
Господа, напомните, конык кешбек и %% на остаток по Доходной платил в посл. День мес?
Есои операция от сеголня по счету проведется завтра за нее завтра и заплатят?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:31
Re: Конкорд
КБ не помню, а % в предпоследний. В мае было 30го в 20-15
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