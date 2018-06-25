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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:39

  lel написав:А кто нибудь получал карту Доходная без похода в отделение? Возможность на сайте присутствует.

Я пытался несколько месяцев назад, но на мой запрос с сайта никто не ответил. Позвонил на горячую линию, пообещали разобраться, но воз остался на месте. Пришлось идти в отделение.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58

Re: Конкорд

Коко, как всегда, лудтшый
Сэпы на тасю зашли за час с момента отправки. Приятно)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:09

Господа, напомните, конык кешбек и %% на остаток по Доходной платил в посл. День мес?
Есои операция от сеголня по счету проведется завтра за нее завтра и заплатят?
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:31

Re: Конкорд

КБ не помню, а % в предпоследний. В мае было 30го в 20-15
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:25

Re: Конкорд

А вот и % пришли)
Alex_ki
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