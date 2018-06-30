Я пытался несколько месяцев назад, но на мой запрос с сайта никто не ответил. Позвонил на горячую линию, пообещали разобраться, но воз остался на месте. Пришлось идти в отделение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:39
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:58
Re: Конкорд
Коко, как всегда, лудтшый
Сэпы на тасю зашли за час с момента отправки. Приятно)
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:09
Господа, напомните, конык кешбек и %% на остаток по Доходной платил в посл. День мес?
Есои операция от сеголня по счету проведется завтра за нее завтра и заплатят?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:31
Re: Конкорд
КБ не помню, а % в предпоследний. В мае было 30го в 20-15
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:25
Re: Конкорд
А вот и % пришли)
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:53
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:14
А после завтра отберут
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 01 лип, 2018 14:03
Re: Конкорд
Колеги, а хто має картку КоКо в валюті з % на залишок (VIP MasterCard Gold USD (Вкладчики)_NEW)? Вам нараховують %% на залишок? Якщо так, то якого числа була проводка за червень? Бо мені щось нічого не впало. Там копійки, але задля науки хочу з'ясувати.
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