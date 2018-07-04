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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:33

Re: Конкорд

Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:39

  cheburek3 написав:Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.

Стандартное сообщение. Предупреждают. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:52

Оленка, адна з СоСо розповідає що
1. До кінця літа року 2018 Візу прикрутять в процесинг
2. Доллють в капітал банки до 300 млн до кінця року 2018.
3. Що проблемки не мають. :wink:
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/638373/
Запамятаєм обіцянки однієї з СоСоshok. :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:05

...ми реалізували рекурентний платіж.
Цитата Оленки з еправди.
Це що таке?
Може шановний офПред розтлумачить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:40

Re: Конкорд

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Alex_ki
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