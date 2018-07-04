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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:33
Re: Конкорд
Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:39
Стандартное сообщение. Предупреждают.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:52
Оленка, адна з СоСо розповідає що
1. До кінця літа року 2018 Візу прикрутять в процесинг
2. Доллють в капітал банки до 300 млн до кінця року 2018.
3. Що проблемки не мають.
Запамятаєм обіцянки однієї з СоСоshok.
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:05
...ми реалізували рекурентний платіж.
Цитата Оленки з еправди.
Це що таке?
Може шановний офПред розтлумачить?
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:40
Re: Конкорд
Регулярный платеж
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