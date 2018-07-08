Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.
cheburek3 написав:Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.
isen Какой нах... примат? Пополнение через iBox вчера вечером не зачислено. В ИБ пропали кнопки обновления балансов карт, сроки действия карт стали некорректными, картинки возле карт теперь неправильные все до единой, тип карты в деталях счёта указан везде один и тот же...
Это только то, что я заметил
На горячей линии говорят про продолжающееся обновление программных комплексов банка, которое возможно закончится сегодня к концу дня, а может и не закончится...
Vorlon написав:isen Какой нах... примат? Пополнение через iBox вчера вечером не зачислено. В ИБ пропали кнопки обновления балансов карт, сроки действия карт стали некорректными, картинки возле карт теперь неправильные все до единой, тип карты в деталях счёта указан везде один и тот же...
Это только то, что я заметил
На горячей линии говорят про продолжающееся обновление программных комплексов банка, которое возможно закончится сегодня к концу дня, а может и не закончится...
Коллеги и шо нам теперь с Коко за такие неудобства требовать?(деньги закинул на универсальную Привата)