RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:33

Re: Конкорд

Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.
cheburek3
 
Повідомлень: 279
З нами з: 13.12.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:39

  cheburek3 написав:Забивал столб долл под 4.5 в Кондрате, с карты дебетной, в пределах остатка. Все хорошо шло и вдруг в конце он пишет - Ваша комиссия 0 грн + 4% за кредитные. Как-то нетипично, пришлось вздрогнуть и перепроверить вдруг вместо 100 открываю на 1000.

Стандартное сообщение. Предупреждают. :)
anikola13
 
Повідомлень: 445
З нами з: 08.02.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:52

Оленка, адна з СоСо розповідає що
1. До кінця літа року 2018 Візу прикрутять в процесинг
2. Доллють в капітал банки до 300 млн до кінця року 2018.
3. Що проблемки не мають. :wink:
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/638373/
Запамятаєм обіцянки однієї з СоСоshok. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24943
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:05

...ми реалізували рекурентний платіж.
Цитата Оленки з еправди.
Це що таке?
Може шановний офПред розтлумачить?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24943
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:40

Re: Конкорд

Регулярный платеж
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:15

  Квесторе_поверніться написав:...ми реалізували рекурентний платіж.
Цитата Оленки з еправди.
Це що таке?
Може шановний офПред розтлумачить?
Услуга для юриков где с 1000 грн путем рекурсии делают статутник в 1 млн. Если они так доливать до 300 млн собрались, то это стремный метод.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13453
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:20

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:...ми реалізували рекурентний платіж.
Цитата Оленки з еправди.
Це що таке?
Може шановний офПред розтлумачить?
Услуга для юриков где с 1000 грн путем рекурсии делают статутник в 1 млн. Если они так доливать до 300 млн собрались, то это стремный метод.

Не знаю, что там с уставниками, но "рекуррентный платёж" - это типа регулярного платежа по подписке на внешнем ресурсе. Самое интересное - может списываться в минус с дебетной карты (овердрафт)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:02

Re: Конкорд

Добрый день. Чините пополняху с Привата, а то не работает...
isen
 
Повідомлень: 196
З нами з: 21.12.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:07

isen
Какой нах... примат? Пополнение через iBox вчера вечером не зачислено. В ИБ пропали кнопки обновления балансов карт, сроки действия карт стали некорректными, картинки возле карт теперь неправильные все до единой, тип карты в деталях счёта указан везде один и тот же...

Это только то, что я заметил :?

На горячей линии говорят про продолжающееся обновление программных комплексов банка, которое возможно закончится сегодня к концу дня, а может и не закончится...
Vorlon
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:09

  Vorlon написав:isen
Какой нах... примат? Пополнение через iBox вчера вечером не зачислено. В ИБ пропали кнопки обновления балансов карт, сроки действия карт стали некорректными, картинки возле карт теперь неправильные все до единой, тип карты в деталях счёта указан везде один и тот же...

Это только то, что я заметил :?

На горячей линии говорят про продолжающееся обновление программных комплексов банка, которое возможно закончится сегодня к концу дня, а может и не закончится...

Коллеги и шо нам теперь с Коко за такие неудобства требовать?(деньги закинул на универсальную Привата)
isen
 
Повідомлень: 196
З нами з: 21.12.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 294295296297>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, karkar, maxim2014, vollena71, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57765)
09.07.2018 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.