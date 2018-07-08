И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:26
И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
Всё IMHO
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29
Re: Конкорд
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18
СоСоrdushkа хотів зробити якісь покращення в Айконі а вийшло навпаки...поки що.
Може шановний офПред прокоментує?
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