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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:26

И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29

Re: Конкорд

  isen написав:Добрый день. Чините пополняху с Привата, а то не работает...

До сих пор: "Ошибка: Неверный формат ответа полученный от поставщика услуг"
:(

п.с. Горячка обещает починить к концу дня/утру.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18

СоСоrdushkа хотів зробити якісь покращення в Айконі а вийшло навпаки...поки що. :(
Може шановний офПред прокоментує?
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