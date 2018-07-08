И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
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Додано: Пон 09 лип, 2018 09:26
И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
Всё IMHO
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29
Re: Конкорд
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18
СоСоrdushkа хотів зробити якісь покращення в Айконі а вийшло навпаки...поки що.
Може шановний офПред прокоментує?
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:23
Re: Конкорд
Хочу выйти из Привата, ищу куда. В Конкорде есть СМС информирование обо всех транзакциях по счетам клиента? Вроде есть заманчивая программа - 12% на остаток на счете ? Чем хорош этот банк - расскажите ? Особенно сравнимо с Приватом ?
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:26
Задержка платежей
Надо было срочно оплатить небольшой счет по ремонту авто - по реквизитам. Отправил с КоКо. Результат - смс о списании пришла, но сам платеж висит в статусе "обработка". ГЛ - говорит, что "из-за улучшений, которые проводились в айконе" накопилось довольно много платежей, которые проводятся в порядке очереди. На вопрос - уйдет ли мой платеж сегодня - разводят руками - не могут дать никакой гарантии: "Как только платеж пройдет - Вы увидите его в архиве"
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:26
Є програма не тільки 12% на залишок але і 14%, але за 150 грн на рік або просять занести 50000 грн
СМС вроді по всіх рухах коштів ходять.
Може є хто знає по яких не ходять?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 лип, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:29
Якщо платіж зайде завтрадля Вас критично?
Видно з покращеннями в Айконі в них запара.
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:36
Re: Конкорд
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:43
на 1грн есть смс))) а меньше 1 грн и свыше 1 грн до 100 не прийдет)) 100 грн тож есть смс) Вместо смс могут и сообщение в вайбер прислать (суммы прихода сообщений теже что и при смс)...
Востаннє редагувалось isen в Пон 09 лип, 2018 15:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:44
Ну как Вам сказать? Пообещал людям, что через час скину по вайберу платежку с оплатой. Потому как они работу начали без оплаты, попросив только оперативно запчасти оплатить. Под мое честное слово (ну и оставленный у них авто .
Просто ранее в КоКо зачастую держал сам (и знаю людей которые держат тоже) значительную часть денежек под погашение Максимки, Мони, Вики... Теперь вот надо будет больше диверсифицировать, чтобы не оказаться вдруК в какую-нибудь РД у разбитого корыта
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