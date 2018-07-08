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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298299>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:26

И где же представитель конкордушки?
Я тоже хотел немного подкрепить банчок через айбокс, но решил пока отложить
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29

Re: Конкорд

  isen написав:Добрый день. Чините пополняху с Привата, а то не работает...

До сих пор: "Ошибка: Неверный формат ответа полученный от поставщика услуг"
:(

п.с. Горячка обещает починить к концу дня/утру.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:18

СоСоrdushkа хотів зробити якісь покращення в Айконі а вийшло навпаки...поки що. :(
Може шановний офПред прокоментує?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:23

Re: Конкорд

Хочу выйти из Привата, ищу куда. В Конкорде есть СМС информирование обо всех транзакциях по счетам клиента? Вроде есть заманчивая программа - 12% на остаток на счете ? Чем хорош этот банк - расскажите ? Особенно сравнимо с Приватом ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:26

Задержка платежей

Надо было срочно оплатить небольшой счет по ремонту авто - по реквизитам. Отправил с КоКо. Результат - смс о списании пришла, но сам платеж висит в статусе "обработка". ГЛ - говорит, что "из-за улучшений, которые проводились в айконе" накопилось довольно много платежей, которые проводятся в порядке очереди. На вопрос - уйдет ли мой платеж сегодня - разводят руками - не могут дать никакой гарантии: "Как только платеж пройдет - Вы увидите его в архиве"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:26

  kalinavalera1 написав:Хочу выйти из Привата, ищу куда. В Конкорде есть СМС информирование обо всех транзакциях по счетам клиента? Вроде есть заманчивая программа - 12% на остаток на счете ? Чем хорош этот банк - расскажите ? Особенно сравнимо с Приватом ?

Є програма не тільки 12% на залишок але і 14%, але за 150 грн на рік або просять занести 50000 грн
СМС вроді по всіх рухах коштів ходять.
Може є хто знає по яких не ходять?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 лип, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:29

  Flamingo написав:Надо было срочно оплатить небольшой счет по ремонту авто - по реквизитам. Отправил с КоКо. Результат - смс о списании пришла, но сам платеж висит в статусе "обработка". ГЛ - говорит, что "из-за улучшений, которые проводились в айконе" накопилось довольно много платежей, которые проводятся в порядке очереди. На вопрос - уйдет ли мой платеж сегодня - разводят руками - не могут дать никакой гарантии: "Как только платеж пройдет - Вы увидите его в архиве"

Якщо платіж зайде завтрадля Вас критично?
Видно з покращеннями в Айконі в них запара.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:36

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Може є хто знає по яких не ходять?
По суммам до 100 грн. не ходят.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:43

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може є хто знає по яких не ходять?
По суммам до 100 грн. не ходят.
на 1грн есть смс))) а меньше 1 грн и свыше 1 грн до 100 не прийдет)) 100 грн тож есть смс) Вместо смс могут и сообщение в вайбер прислать (суммы прихода сообщений теже что и при смс)...
Востаннє редагувалось isen в Пон 09 лип, 2018 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:44

  Квесторе_поверніться написав:Якщо платіж зайде завтрадля Вас критично?

Ну как Вам сказать? Пообещал людям, что через час скину по вайберу платежку с оплатой. Потому как они работу начали без оплаты, попросив только оперативно запчасти оплатить. Под мое честное слово (ну и оставленный у них авто ;).
Просто ранее в КоКо зачастую держал сам (и знаю людей которые держат тоже) значительную часть денежек под погашение Максимки, Мони, Вики... Теперь вот надо будет больше диверсифицировать, чтобы не оказаться вдруК в какую-нибудь РД у разбитого корыта
Flamingo
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