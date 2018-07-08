Подозреваю, что не по всем операциям. У меня в последнее время многократно операции до 100 грн. были не о-смс-ечены
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:46
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:51
Подозреваю, что не по всем операциям. У меня в последнее время многократно операции до 100 грн. были не о-смс-ечены
только на 1 грн приходит и 100 и более
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:55
Re: Конкорд
Вы про лукапы? Ну так тут нет реального движения средств, поскольку смысл лукапов немного в другом
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:59
Закиньте 1 грн на карту и Вам прийдет смс или сообщение в вайбер, только сегодня у них чето не работает пополняха...
Кто-то пробовал сегодня снимать деньги с карты в банкомате или расчитывался картой??
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:08
Re: Конкорд
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:14
Re: Конкорд
Не знаю как снятие нала, но р2р в котором карта КоКо была донором буквально час назад прошёл на ура. Ну оно и понятно - страховые депозиты в МПС никто не отменял. И пока они достаточные - карты по идее должны работать. Лишь бы все починили. Потому как Конкордушка действительно луДший!
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:26
Re: Конкорд
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:40
Не.... Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр. Статья об этом даже тут была. И они таки не приходят. Это раньше было от 100 гр. смсили, меня устраивало. В КоКо смсят от 100 гр. по-нормальному. Я через день трачу в магазах по 150 - 2000 гр. Хочу контролировать транзакции от 100 гр. Это отменили.
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:45
Re: Конкорд
Подскажите у кого то денежные знаки через АйБокс заходили сегодня. Отправил через АйБокс 2 часа назад денег пока нет
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Востаннє редагувалось gkost05 в Пон 09 лип, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:46
Как раз в том и вопрос - что бы не лукапы ловить , а СМСки получать от 100 и выше. Лукапы - это на Вайбер ? так это есть и в Привате. Звонил в Коко - - ответили что СМСят от 100гр. Лукапы - нет смысла - я ж не буду пялиться постоянно в смарт в ожиданиии мошенников ? И постоянный круглосуточный трафик держать для этого тоже не устраивает.
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