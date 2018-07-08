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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:46

  isen написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може є хто знає по яких не ходять?
По суммам до 100 грн. не ходят.
на 1грн есть смс)))

Подозреваю, что не по всем операциям. У меня в последнее время многократно операции до 100 грн. были не о-смс-ечены
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:51

Подозреваю, что не по всем операциям. У меня в последнее время многократно операции до 100 грн. были не о-смс-ечены
только на 1 грн приходит и 100 и более
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:55

Re: Конкорд

Вы про лукапы? Ну так тут нет реального движения средств, поскольку смысл лукапов немного в другом
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:59

  Flamingo написав:Вы про лукапы? Ну так тут нет реального движения средств, поскольку смысл лукапов немного в другом

Закиньте 1 грн на карту и Вам прийдет смс или сообщение в вайбер, только сегодня у них чето не работает пополняха...
Кто-то пробовал сегодня снимать деньги с карты в банкомате или расчитывался картой??
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:08

Re: Конкорд

  isen написав:только сегодня у них чето не работает пополняха

Невірний формат відповіді від постачальника послуг.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:14

Re: Конкорд

  isen написав:Кто-то пробовал сегодня снимать деньги с карты в банкомате или расчитывался картой??
Не знаю как снятие нала, но р2р в котором карта КоКо была донором буквально час назад прошёл на ура. Ну оно и понятно - страховые депозиты в МПС никто не отменял. И пока они достаточные - карты по идее должны работать. Лишь бы все починили. Потому как Конкордушка действительно луДший! ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:26

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Конкордушка действительно луДший!

Сьогодні хворає...обіцяє завтра поправитись.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:40

  isen написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може є хто знає по яких не ходять?
По суммам до 100 грн. не ходят.
на 1грн есть смс))) а меньше 1 грн и свыше 1 грн до 100 не прийдет)) 100 грн тож есть смс) Вместо смс могут и сообщение в вайбер прислать (суммы прихода сообщений теже что и при смс)...

Не.... Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр. Статья об этом даже тут была. И они таки не приходят. Это раньше было от 100 гр. смсили, меня устраивало. В КоКо смсят от 100 гр. по-нормальному. Я через день трачу в магазах по 150 - 2000 гр. Хочу контролировать транзакции от 100 гр. Это отменили.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:45

Re: Конкорд

Подскажите у кого то денежные знаки через АйБокс заходили сегодня. Отправил через АйБокс 2 часа назад денег пока нет

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Востаннє редагувалось gkost05 в Пон 09 лип, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:46

  isen написав:
  Flamingo написав:Вы про лукапы? Ну так тут нет реального движения средств, поскольку смысл лукапов немного в другом

Закиньте 1 грн на карту и Вам прийдет смс или сообщение в вайбер, только сегодня у них чето не работает пополняха...
Кто-то пробовал сегодня снимать деньги с карты в банкомате или расчитывался картой??

Как раз в том и вопрос - что бы не лукапы ловить , а СМСки получать от 100 и выше. Лукапы - это на Вайбер ? так это есть и в Привате. Звонил в Коко - - ответили что СМСят от 100гр. Лукапы - нет смысла - я ж не буду пялиться постоянно в смарт в ожиданиии мошенников ? :lol: И постоянный круглосуточный трафик держать для этого тоже не устраивает.
kalinavalera1
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