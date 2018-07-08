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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:01
kalinavalera1 написав:
Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр
1000 тисяч??
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:02
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Конкордушка действительно луДший!
Сьогодні хворає...обіцяє завтра поправитись.
Мой платеж кстати уже прошел (отправлялся чуть более двух часов). Поправляйся Конкордушка!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34
greenozon написав: kalinavalera1 написав:
Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр
1000 тисяч??
Приват смсит выше 1000 ( одной тысячи) гр. Конкорд - там ответили - от 100 гр. Нормально. Ищу нормальный банк куда из Привата податься.....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 09 лип, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34
через айбокс залил час назад, грошей нема
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HackStock
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:41
HackStock написав:
через айбокс залил час назад, грошей нема
Найнадійніщий канал на СоСо на сьогодні СЕП...був мабуть.
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Квесторе_поверніться
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