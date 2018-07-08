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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:01

Re: Конкорд

  kalinavalera1 написав:Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр


1000 тисяч??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Конкордушка действительно луДший!

Сьогодні хворає...обіцяє завтра поправитись.

Мой платеж кстати уже прошел (отправлялся чуть более двух часов). Поправляйся Конкордушка!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34

  greenozon написав:
  kalinavalera1 написав:Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр


1000 тисяч??
Приват смсит выше 1000 ( одной тысячи) гр. Конкорд - там ответили - от 100 гр. Нормально. Ищу нормальный банк куда из Привата податься.....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 лип, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34

Re: Конкорд

через айбокс залил час назад, грошей нема
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:41

  HackStock написав:через айбокс залил час назад, грошей нема

Найнадійніщий канал на СоСо на сьогодні СЕП...був мабуть.
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