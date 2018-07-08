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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:01
kalinavalera1 написав:
Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр
1000 тисяч??
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:02
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Конкордушка действительно луДший!
Сьогодні хворає...обіцяє завтра поправитись.
Мой платеж кстати уже прошел (отправлялся чуть более двух часов). Поправляйся Конкордушка!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34
greenozon написав: kalinavalera1 написав:
Уже с 1 июля СМС только если больше 1000 тысячи гр
1000 тисяч??
Приват смсит выше 1000 ( одной тысячи) гр. Конкорд - там ответили - от 100 гр. Нормально. Ищу нормальный банк куда из Привата податься.....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 09 лип, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:34
через айбокс залил час назад, грошей нема
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HackStock
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:41
HackStock написав:
через айбокс залил час назад, грошей нема
Найнадійніщий канал на СоСо на сьогодні СЕП...був мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:17
... господи...тут еще Леры не хватало
ВАМ ЭТОТ БАНК НЕ ПОДОЙДЕТ -ЭТО ТОТ ЖЕ ПРИВАТ ТОЛЬКО МААЛЕНЬКИЙ
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:41
Ну почему в нашей стране как всегда всё через опу? Почемууууууу? Такие же две ноги, две руки, голова и всё остальное, как у всего населения Земли, но почему у нас всё не так как у всего населения Земли?
Старт был вроде и ничего: рассылка о проведении тех.работ, причём заранее. А вот дальше обо@рались по полной. Сначала не вложились в заявленные сроки, потом включились, а оно не работает. Ну, хрен с ним - не заработало. Так неужели так тяжело сделать рассылку, чтобы клиенты не слали СЭПы, не совали деньги в боксы и т.д.?
В итоге коко был лудший, а стал каки все
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deneg net
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:44
deneg net написав:
Ну почему в нашей стране как всегда всё через опу? Почемууууууу? Такие же две ноги, две руки, голова и всё остальное, как у всего населения Земли, но почему у нас всё не так как у всего населения Земли?
Старт был вроде и ничего: рассылка о проведении тех.работ, причём заранее. А вот дальше обо@рались по полной. Сначала не вложились в заявленные сроки, потом включились, а оно не работает. Ну, хрен с ним - не заработало. Так неужели так тяжело сделать рассылку, чтобы клиенты не слали СЭПы, не совали деньги в боксы и т.д.?
В итоге коко был лудший, а стал каки все
Так сепи пішли, з боксів грошенята не зайшли?
А де шановний офПред пропав?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:46
А шо там в Айконі покращили?
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