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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:24

  Квесторе_поверніться написав:з боксів грошенята не зайшли?

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:31

Re: Конкорд

Да, Валера теперь будет в этой ветке жечь.. преду сразу рекомендую не принимать близко жалобы)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:37

ОфПред должен пообещать Лере, шо вот со дня на день КоКо обведет контрастной люминисцентной краской чип на картах, шобы он ясно был виден в полумраке ресторана :mrgreen:

ПС. А то мы расскажем Лере, шо у КоКо уже года 4 нет пимпочек для шаблонофф :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:43

Re: Конкорд

Вы что, какие шаблоны. Это ж надо Винду поставить и зайти в ИБ, а тут не все учились на программистов и обязаны это делать!
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:46

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:Это ж надо Винду поставить и зайти в И

вінда стоїть на критичній більшості компів людей
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:50

Re: Конкорд

Не в данном.. либо криво стоит, ибо были эпичные проблемы с входом в п24
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:13

  isen написав:
  Vorlon написав:isen
Какой нах... примат? Пополнение через iBox вчера вечером не зачислено. В ИБ пропали кнопки обновления балансов карт, сроки действия карт стали некорректными, картинки возле карт теперь неправильные все до единой, тип карты в деталях счёта указан везде один и тот же...

Это только то, что я заметил :?

На горячей линии говорят про продолжающееся обновление программных комплексов банка, которое возможно закончится сегодня к концу дня, а может и не закончится...

Коллеги и шо нам теперь с Коко за такие неудобства требовать?(деньги закинул на универсальную Привата)

Кхм... Здрасті, всім! :P Панянки мохіто знов пригощатимуть? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:24

Козацьке шанування крипто-козакам!

як там біржі і трейдертсво! ?
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28

  greenozon написав:Козацьке шанування крипто-козакам!

як там біржі і трейдертсво! ?
:mrgreen:

Щирі козацькі вітання! :) Потихеньку множу монетки і кроліка згадую незлим, тихим словом@ :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:11

  greenozon написав:
  Alex_ki написав:Это ж надо Винду поставить и зайти в И

вінда стоїть на критичній більшості компів людей

У мну стоить убунту. А шо таке винда? :lol: :lol: :lol:
Flamingo
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