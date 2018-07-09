Нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:31
Re: Конкорд
Да, Валера теперь будет в этой ветке жечь.. преду сразу рекомендую не принимать близко жалобы)
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:37
ОфПред должен пообещать Лере, шо вот со дня на день КоКо обведет контрастной люминисцентной краской чип на картах, шобы он ясно был виден в полумраке ресторана
ПС. А то мы расскажем Лере, шо у КоКо уже года 4 нет пимпочек для шаблонофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:43
Re: Конкорд
Вы что, какие шаблоны. Это ж надо Винду поставить и зайти в ИБ, а тут не все учились на программистов и обязаны это делать!
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:46
Re: Конкорд
вінда стоїть на критичній більшості компів людей
+50грн !
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:50
Re: Конкорд
Не в данном.. либо криво стоит, ибо были эпичные проблемы с входом в п24
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:13
Кхм... Здрасті, всім! Панянки мохіто знов пригощатимуть?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:24
Козацьке шанування крипто-козакам!
як там біржі і трейдертсво! ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:28
Щирі козацькі вітання! Потихеньку множу монетки і кроліка згадую незлим, тихим словом@
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:11
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