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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:19

так шо, ваш кокошник заработал или нет?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:47

Re: Конкорд

С АйБокса ещё не зашли

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:48

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Еще нет.
Гарячка уже отодвинула решение до 18.00 завтрашнего дня!
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