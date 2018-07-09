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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:19
так шо, ваш кокошник заработал или нет?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:47
Re: Конкорд
С АйБокса ещё не зашли
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:48
IMPRINTER
Еще нет.
Гарячка уже отодвинула решение до 18.00 завтрашнего дня!
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:09
Re: Конкорд
Кокошник - саме то название для банки
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