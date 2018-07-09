Ещё не упал, но уже прилично горит!
Руко@опые программисты за штурвалом
А диспетчер - две соседки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:57
Re: Конкорд
Через icon25 депозит в $ открыл
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:07
Re: Конкорд
лукапкод не приходит
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32
Re: Конкорд
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