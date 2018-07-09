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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49

Зображення

Ещё не упал, но уже прилично горит!
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А диспетчер - две соседки :D
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deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:57

Re: Конкорд

Через icon25 депозит в $ открыл
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:59

СЕПи на СоСо ходять нормально?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:59

  Інкогніто написав:Через icon25 депозит в $ открыл

Під який прОцент?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:07

Re: Конкорд

лукапкод не приходит
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Під який прОцент?

Здесь через ИБ плюс льготные 0,5.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:35

  IMPRINTER написав:
  gkost05 написав:Уважаемый представитель банка Конкорд ...


в отпуске человек

Последнее посещение:Вт 03 июл, 2018 18:03



Ничего не говорил нам за отпуск.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53

guntherhouse777

да, я не помню, чтоб мы не визировали служебку.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:14

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

да, я не помню, чтоб мы не визировали служебку.

З порушеннями залишив місце праці. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:16

Re: Конкорд

wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Під який прОцент?

Здесь через ИБ плюс льготные 0,5.
Открыли через бонус к депо, я надеюсь?)
Alex_ki
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