|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49
Ещё не упал, но уже прилично горит!
Руко@опые программисты за штурвалом
А диспетчер - две соседки
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:57
Через icon25 депозит в $ открыл
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1020
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:59
СЕПи на СоСо ходять нормально?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24990
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:59
Інкогніто написав:
Через icon25 депозит в $ открыл
Під який прОцент?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24990
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:07
лукапкод не приходит
-
HackStock
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32
Квесторе_поверніться написав:
Під який прОцент?
Здесь через ИБ плюс льготные 0,5.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3145
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:35
IMPRINTER написав: gkost05 написав:
Уважаемый представитель банка Конкорд ...
в отпуске человек
Последнее посещение:Вт 03 июл, 2018 18:03
Ничего не говорил нам за отпуск.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3380
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53
guntherhouse777
да, я не помню, чтоб мы не визировали служебку.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34532
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5486 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:14
IMPRINTER написав:guntherhouse777
да, я не помню, чтоб мы не визировали служебку.
З порушеннями залишив місце праці.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24990
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:16
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Під який прОцент?
Здесь через ИБ плюс льготные 0,5.
Открыли через бонус к депо, я надеюсь?)
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|