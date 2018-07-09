|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:27
День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
-
HackStock
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39
HackStock написав:
День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
Подлили в базу операции за пятницу еще раз отняв сумму списания от реального на данный момент остатка.
В результате в ИБ показывает карту в жестком минусе.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2000
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:44
Квесторе_поверніться написав:
СЕПи на СоСо ходять нормально?
так, все добре... вчора було навіть повільнише ніж сьогодні
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1122
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|