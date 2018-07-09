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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:27

Re: Конкорд

День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
HackStock
 
Повідомлень: 37
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39

  HackStock написав:День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс


Подлили в базу операции за пятницу еще раз отняв сумму списания от реального на данный момент остатка.
В результате в ИБ показывает карту в жестком минусе. :(
Aps
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Повідомлень: 2000
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:44

  Квесторе_поверніться написав:СЕПи на СоСо ходять нормально?

так, все добре... вчора було навіть повільнише ніж сьогодні :D
Lost
 
Повідомлень: 1122
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Подякували: 70 раз.
 
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  #<1 ... 300301302303
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