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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:27
День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
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HackStock
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39
HackStock написав:
День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
Подлили в базу операции за пятницу еще раз отняв сумму списания от реального на данный момент остатка.
В результате в ИБ показывает карту в жестком минусе.
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Aps
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:44
Квесторе_поверніться написав:
СЕПи на СоСо ходять нормально?
так, все добре... вчора було навіть повільнише ніж сьогодні
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56
Alex_ki написав:
Открыли через бонус к депо, я надеюсь?)
Увы. Через бонус только первый раз. И, бонус капает только на сумму открытия, а не каждый раз, когда пополняешься. Тут у Минфина недоработка.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:42
Не пускает в icON25 почему-то...
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sola
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:45
Aps написав: HackStock написав:
День становится всё веселее, пропали 3884.4 грн с карты и в айконе светится с иконкой виза, в выписке ничего, в холды не пускает, я очень надеюсь это просто баг и неправильно показывает баланс
Подлили в базу операции за пятницу еще раз отняв сумму списания от реального на данный момент остатка.
В результате в ИБ показывает карту в жестком минусе.
да, точно, вы правы, сумма сходится
Востаннє редагувалось HackStock
в Вів 10 лип, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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HackStock
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:02
Сейчас их лучше не трогать.
Уже до 12.07!!!!
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anikola13
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:05
anikola13 написав:
Сейчас их лучше не трогать.
Уже до 12.07!!!!
откуда инфа?
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HackStock
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:07
HackStock
Ответили в вайбер.
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anikola13
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:06
что то конкордушка один мой платежик по межбанку потерял
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