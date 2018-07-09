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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:13

  Lost написав:что то конкордушка один мой платежик по межбанку потерял :(

Якщо загубив то вже не конкордушка а кокошнік.
Але ще не вечір...має відшукатись.
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Повідомлень: 25002
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Подякували: 1280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45

Re: Конкорд

Все будет ок :) Банк переходит на новый карточный бэкофис. На данный момент вся команда работает над тем , чтоб откорректировать ошибки. Деньги никуда не пропали
finuser148
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Повідомлень: 1
З нами з: 31.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50

  finuser148 написав:Все будет ок :) Банк переходит на новый карточный бэкофис. На данный момент вся команда работает над тем , чтоб откорректировать ошибки. Деньги никуда не пропали

Ви з цієї команди?
Коли в банці все устаканиться?
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Повідомлень: 25002
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:10

Re: Конкорд

только что зашли вчерашние деньги с ibox-а.
HackStock
 
Повідомлень: 40
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:11

Re: Конкорд

Вчерашнее вечернее пополнение с АйБокса зашло на карту.
Ребята работают.

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 301302303304
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Конкорд (3035)
10.07.2018 18:11
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