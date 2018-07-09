Якщо загубив то вже не конкордушка а кокошнік.
Але ще не вечір...має відшукатись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:13
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45
Re: Конкорд
Все будет ок Банк переходит на новый карточный бэкофис. На данный момент вся команда работает над тем , чтоб откорректировать ошибки. Деньги никуда не пропали
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:10
Re: Конкорд
только что зашли вчерашние деньги с ibox-а.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:11
Re: Конкорд
Вчерашнее вечернее пополнение с АйБокса зашло на карту.
Ребята работают.
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