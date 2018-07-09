IMPRINTER
Морально)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:44
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:45
Re: Конкорд
Запустили пополняшки через ibox и приват в онлайне
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:46
ну бегая за пивом он лям штрафа не отработает.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:51
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:58
Я, конечно, понимаю, что Конкордушка - лудшый.
Но три дня ковыряться в ИБ (два из них - рабочих), и ничего не починить - это немного за гранью.
Не ?
Может, студентов-айтишников взять на курс постарше ?
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:05
Вони там не справу роблять а про бутилочку пива мріють.
А які хвости в Айконі висять і що покращили?
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:11
Есть на примете ? возьмем к себе в коллектив На самом деле от ИБ остался только дизайн, 95% логики изменилась. В качестве извинений можем наобещать вам много новых крутостей в ближайшее время. Уже есть онлайн баланс, без необходимости обновлять его ) С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:16
Когда я останавливал систему, на которой висели несколько тысяч юзеров - мне каждые десять минут начальство стучало по голове.
А тут - реальный пофигизм: не работает - очень сожалеем, попробуйте завтра. Или послезавтра.
Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:27
Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Зараз переглядають цей форум: finuser148, greenozon, mon55775, oksana--61, wig, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|