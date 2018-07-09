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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306307>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:42

IMPRINTER
Морально)
finuser148
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:44

  IMPRINTER написав:
  finuser148 написав:Нам бы тоже баночку пива ))) Чтоб работа быстрей пошла )


аполлоныч вам помагал?

Аполлонича за пивом послали...але він ще не повернувся. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:45

Re: Конкорд

Запустили пополняшки через ibox и приват в онлайне :)
finuser148
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:46

  Квесторе_поверніться написав:Аполлонича за пивом послали...але він ще не повернувся. :)


ну бегая за пивом он лям штрафа не отработает.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:51

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Аполлонича за пивом послали...але він ще не повернувся. :)


ну бегая за пивом он лям штрафа не отработает.

Півтора ляма. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:58

Я, конечно, понимаю, что Конкордушка - лудшый.
Но три дня ковыряться в ИБ (два из них - рабочих), и ничего не починить - это немного за гранью.
Не ?
Может, студентов-айтишников взять на курс постарше ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:05

  mustbe написав:Я, конечно, понимаю, что Конкордушка - лудшый.
Но три дня ковыряться в ИБ (два из них - рабочих), и ничего не починить - это немного за гранью.
Не ?
Может, студентов-айтишников взять на курс постарше ?

Вони там не справу роблять а про бутилочку пива мріють.
А які хвости в Айконі висять і що покращили?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:11

  mustbe написав:Я, конечно, понимаю, что Конкордушка - лудшый.
Но три дня ковыряться в ИБ (два из них - рабочих), и ничего не починить - это немного за гранью.
Не ?
Может, студентов-айтишников взять на курс постарше ?


Есть на примете ? возьмем к себе в коллектив :) На самом деле от ИБ остался только дизайн, 95% логики изменилась. В качестве извинений можем наобещать вам много новых крутостей в ближайшее время. Уже есть онлайн баланс, без необходимости обновлять его ) С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )
finuser148
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:16

Когда я останавливал систему, на которой висели несколько тысяч юзеров - мне каждые десять минут начальство стучало по голове.
А тут - реальный пофигизм: не работает - очень сожалеем, попробуйте завтра. Или послезавтра.
Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:27

  finuser148 написав:С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )

Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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