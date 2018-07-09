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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:29

  mustbe написав:Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?

Нулевая репутация в тех городах, где жители лишены счастья иметь отделение Эль-Коко! А ИБ ту ни причем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:32

  wig написав:
  finuser148 написав:С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )

Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.


Ок, оставим холды :) можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:33

finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35

  wig написав:
  mustbe написав:Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?

Нулевая репутация в тех городах, где жители лишены счастья иметь отделение Эль-Коко! А ИБ ту ни причем.

І таких міст в Україні дуже багато...імярек не має щастя відділення СоСо відвідати. :(
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:37

  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
finuser148
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46

  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?


1. чтоб в разделе лимиты - отображало действующие для этой карты лимиты, а не стандартные

2. чтоб можно было менять лимиты по доп картам - щас можно менять тока по основной. для допкарты в опциях нет кнопки управления лимитами.

3. мсс код в холдах

4. отображать неудачные запросы на авторизации )тоже желательно с мсс
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:47

  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Поповнення картами інших банків прикрутити в тому числі буржуїнських з дикого заходу.
Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:51

  finuser148 написав:Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

покупка валюти онлайн
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:52

  finuser148 написав:Ок, оставим холды :) можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?

Как сейчас очень удобно. Ну, разве что МСС добавить, как указал коллега Импринтер.
Основные пожелания в сторону шаблонов, и управлением лимитами, в т.ч. и на СЭП. Это если не раскатывать губу.
А так, такое ИБ как в Конкорде улучшать - только портить.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:53

  Квесторе_поверніться написав:Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.

В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.
Из схожих пожеланий добавлю - возможность перечисления валюты на счета других клиентов банка, в частности родственников.
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wig
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