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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:29
mustbe написав:
Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?
Нулевая репутация в тех городах, где жители лишены счастья иметь отделение Эль-Коко! А ИБ ту ни причем.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:32
wig написав: finuser148 написав:
С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )
Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.
Ок, оставим холды
можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:33
finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35
wig написав: mustbe написав:
Это даже не смешно. Соседки то в курсе, что их детище теряет и так практически нулевую репутацию ?
Нулевая репутация в тех городах, где жители лишены счастья иметь отделение Эль-Коко! А ИБ ту ни причем.
І таких міст в Україні дуже багато...імярек не має щастя відділення СоСо відвідати.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:37
Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46
finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
1. чтоб в разделе лимиты - отображало действующие для этой карты лимиты, а не стандартные
2. чтоб можно было менять лимиты по доп картам - щас можно менять тока по основной. для допкарты в опциях нет кнопки управления лимитами.
3. мсс код в холдах
4. отображать неудачные запросы на авторизации )тоже желательно с мсс
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:47
finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Поповнення картами інших банків прикрутити в тому числі буржуїнських з дикого заходу.
Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:51
finuser148 написав:
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
покупка валюти онлайн
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:52
finuser148 написав:
Ок, оставим холды
можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?
Как сейчас очень удобно. Ну, разве что МСС добавить, как указал коллега Импринтер.
Основные пожелания в сторону шаблонов, и управлением лимитами, в т.ч. и на СЭП. Это если не раскатывать губу.
А так, такое ИБ как в Конкорде улучшать - только портить.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:53
Квесторе_поверніться написав:
Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.
В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.
Из схожих пожеланий добавлю - возможность перечисления валюты на счета других клиентов банка, в частности родственников.
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