RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:00

Re: Конкорд

wig написав:
  finuser148 написав:Ок, оставим холды :) можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?

Как сейчас очень удобно.


Главное что б было понятно когда проведена операция по карте и когда по счету.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:02

Re: Конкорд

wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.

В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.

А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:08

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.

В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.
Из схожих пожеланий добавлю - возможность перечисления валюты на счета других клиентов банка, в частности родственников.

Валюта на третю особу вже можна...чи з 2019 року?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:13

  Aps написав:А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?

Приват прикрыл только после того, как его отжали у законных владельцев. А до этого меняли, и никаких особо претензий даже у НБУ не было.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:22

Re: Конкорд

wig написав:
  Aps написав:А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?

Приват прикрыл только после того, как его отжали у законных владельцев. А до этого меняли, и никаких особо претензий даже у НБУ не было.


Во времена не столь далекие Привату просто было абсолютно побоку какие там претензии по этому поводу у НБУ.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:25

Слава онлайн-выписке!

  finuser148 написав:
  wig написав:
  finuser148 написав:С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )

Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.


Ок, оставим холды :) можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?

Да, так удобнее.
В выписке прошу отображать дату операции(холда), дату проводки по счету, МСС операции, сумму в валюте операции, сумму в валюте карты
Если была комисс за конвертацию, то её лучше отображать отдельной строкой, ну или в комментах к операции, но тогда сумма в валюте карты д.б. уже с этой комисс.
В холдах прошу отображать и неуспешные операции и всякие лукапы на 1 и 0 грн
Желательно с МСС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24861
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:03

Re: Конкорд

с зеленого дорожка заработала
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 04.09.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 304305306307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, BBC і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.