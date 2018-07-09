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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:00
wig написав: finuser148 написав:
Ок, оставим холды
можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?
Как сейчас очень удобно.
Главное что б было понятно когда проведена операция по карте и когда по счету.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:02
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.
В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.
А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:08
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Ну і онлайн обмін гривня - валюта вже з початку 2019 запрацював оскільки Закон вже дозволяє.
В законе оно на усмотрение НБУ, которое, строго говоря, и сейчас не запрещает.
Из схожих пожеланий добавлю - возможность перечисления валюты на счета других клиентов банка, в частности родственников.
Валюта на третю особу вже можна...чи з 2019 року?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:13
Aps написав:
А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?
Приват прикрыл только после того, как его отжали у законных владельцев. А до этого меняли, и никаких особо претензий даже у НБУ не было.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:22
wig написав: Aps написав:
А чего ж Приват прикрыл раз не запрещают?
Приват прикрыл только после того, как его отжали у законных владельцев. А до этого меняли, и никаких особо претензий даже у НБУ не было.
Во времена не столь далекие Привату просто было абсолютно побоку какие там претензии по этому поводу у НБУ.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:25
finuser148 написав: wig написав: finuser148 написав:
С понедельника будет онлайн выписка, без холдов. Возможности устанавливать интернет лимит на карту. Ну буду рассказывать все возможности, будет сюрприз )
Лучше без сюрпризов.
И, почему без холдов, что это за покращення.
Конкордушку не зря называли лудшим - ведь здесь можно было видеть холды отдельно от проведенных операций, очень удобно.
Ок, оставим холды
можем в выписке отображать, что это холд. Как вам удобней ?
Да, так удобнее.
В выписке прошу отображать дату операции(холда), дату проводки по счету, МСС операции, сумму в валюте операции, сумму в валюте карты
Если была комисс за конвертацию, то её лучше отображать отдельной строкой, ну или в комментах к операции, но тогда сумма в валюте карты д.б. уже с этой комисс.
В холдах прошу отображать и неуспешные операции и всякие лукапы на 1 и 0 грн
Желательно с МСС
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:03
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