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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:11
Інкогніто написав:с зеленого дорожка заработала
Пока не дошло
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:26
finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Не планируется ли API к данным и функционалу платежей?
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