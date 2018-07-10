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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:11

Re: Конкорд

Інкогніто написав:с зеленого дорожка заработала
Пока не дошло
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:26

  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Не планируется ли API к данным и функционалу платежей?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 02:01

господа, првильно понимаю про депо "Накопичувальний", можно открыть на 100Е или 1000 грн. и при надобности пополнить. Ограничение там только по минимальному пополнению? т.е. депо на 1К грн можно потом пополнить на 10К?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 02:10

finuser148 .когда появится время , после основных задач - то хотелось бы улучшения раздела шаблонов , а именно - возможность их сортировки , присвоения своих названий и иконок из прилагаемого архива , желателен выбор цвета для фона или своего названия шаблона.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 04:30

  -VICTOR- написав:finuser148 .когда появится время , после основных задач - то хотелось бы улучшения раздела шаблонов , а именно - возможность их сортировки , присвоения своих названий и иконок из прилагаемого архива , желателен выбор цвета для фона или своего названия шаблона.


Да это мы просим не один год.
Один наш коллега выучил уже 15 мфо банков.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 04:35

  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Это пожелание ни совсем по ИБ.
Даже совсем не по ИБ.

МСС в СМС (или там в вайбере) при осуществлении транзакции, в т.ч. и неуспешной.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 05:00

Все це не цікавить! Панянок давайте на роздачу мохіто! :) Гарних.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 305306307308
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