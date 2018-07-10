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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:11
Інкогніто написав:с зеленого дорожка заработала
Пока не дошло
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Інкогніто
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:26
finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Не планируется ли API к данным и функционалу платежей?
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curiousobro
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:27
А для чего API физлицам ? Можете написать в личку кейс, по которому вы будете использовать API ?
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finuser148
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Додано: Сер 11 лип, 2018 02:01
господа, првильно понимаю про депо "Накопичувальний", можно открыть на 100Е или 1000 грн. и при надобности пополнить. Ограничение там только по минимальному пополнению? т.е. депо на 1К грн можно потом пополнить на 10К?
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uaprofi
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Додано: Сер 11 лип, 2018 02:10
finuser148 .когда появится время , после основных задач - то хотелось бы улучшения раздела шаблонов , а именно - возможность их сортировки , присвоения своих названий и иконок из прилагаемого архива , желателен выбор цвета для фона или своего названия шаблона.
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-VICTOR-
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Додано: Сер 11 лип, 2018 04:30
-VICTOR- написав:finuser148
.когда появится время , после основных задач - то хотелось бы улучшения раздела шаблонов , а именно - возможность их сортировки , присвоения своих названий и иконок из прилагаемого архива , желателен выбор цвета для фона или своего названия шаблона.
Да это мы просим не один год.
Один наш коллега выучил уже 15 мфо банков.)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 11 лип, 2018 04:35
finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Это пожелание ни совсем по ИБ.
Даже совсем не по ИБ.
МСС в СМС (или там в вайбере) при осуществлении транзакции, в т.ч. и неуспешной.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 11 лип, 2018 05:00
Все це не цікавить! Панянок давайте на роздачу мохіто!
Гарних.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 11 лип, 2018 05:19
Козак-характерник написав:
Все це не цікавить! Панянок давайте на роздачу мохіто!
Гарних.
Копипасьте п24 и реализуйте например обмен,очень будет востребовано .
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 11 лип, 2018 06:58
Інкогніто написав:
Інкогніто написав:с зеленого дорожка заработала
Пока не дошло
Не работает. Час прошел, деньги не дошли.
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anikola13
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