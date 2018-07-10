найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
на всю БСУ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:59
Re: Конкорд
найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
на всю БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:13
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:15
куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:30
|