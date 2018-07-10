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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:59

Re: Конкорд

  sens написав:и реализуйте например обмен,очень будет востребовано .


найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:13

  finuser148 написав:А для чего API физлицам ? Можете написать в личку кейс, по которому вы будете использовать API ?

Было бы API, а уж как его использовать - придумаем
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:15

куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:30

  IMPRINTER написав:куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?

И кроме этого, деньги, отпаравленные с Привата полтора часа назад, с Привата снялись, а на Конкорд не дошли.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:44

  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?

И кроме этого, деньги, отпаравленные с Привата полтора часа назад, с Привата снялись, а на Конкорд не дошли.


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Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:53

Andrew75

да я тоже тестовый руб. лупанул - болт ...
вообще где наш саппорт? в самую лихую годину покинул нас ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:17

Самая первая хотелка для ИБ - вход в ИБ без смс-подтверждения (сделать его отключаемым)
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:11

Re: Конкорд

деньги "потерянные" нашли, перевод между своими картами до сих пор не работает
HackStock
 
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