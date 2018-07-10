найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
на всю БСУ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:59
Re: Конкорд
найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
на всю БСУ
+50грн !
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:13
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:15
куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:30
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:44
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:53
Andrew75
да я тоже тестовый руб. лупанул - болт ...
вообще где наш саппорт? в самую лихую годину покинул нас ...
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:17
Самая первая хотелка для ИБ - вход в ИБ без смс-подтверждения (сделать его отключаемым)
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:11
Re: Конкорд
деньги "потерянные" нашли, перевод между своими картами до сих пор не работает
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