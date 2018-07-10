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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:59
sens написав:
и реализуйте например обмен,очень будет востребовано .
найбільш потрібна річ, всі про неї говорять - зробите і отримаєте ВАУ ефект.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:13
finuser148 написав:
А для чего API физлицам ? Можете написать в личку кейс, по которому вы будете использовать API ?
Было бы API, а уж как его использовать - придумаем
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:15
куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:30
IMPRINTER написав:
куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
И кроме этого, деньги, отпаравленные с Привата полтора часа назад, с Привата снялись, а на Конкорд не дошли.
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Andrew75
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:44
Andrew75 написав: IMPRINTER написав:
куда исчезла пимпочка с колесиком - обновить баланс?
почему карта мастеркард прописовывается визуализацией как Виза?
И кроме этого, деньги, отпаравленные с Привата полтора часа назад, с Привата снялись, а на Конкорд не дошли.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:53
Andrew75
да я тоже тестовый руб. лупанул - болт ...
вообще где наш саппорт? в самую лихую годину покинул нас ...
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:17
Самая первая хотелка для ИБ - вход в ИБ без смс-подтверждения (сделать его отключаемым)
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:11
деньги "потерянные" нашли, перевод между своими картами до сих пор не работает
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HackStock
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