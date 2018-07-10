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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09

Зашел в icon и сразу пришла смс о зачислении отправленных вчера с Привата
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:10

  Andi_30 написав:Сегодня были зачисления из ящиков Айбокса или Привата?
Есть смысл пополнять?

Только что упала копеечка отправленная из привата в 7 утра. Поэтому смысл наверное есть. Но придется подождать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38

  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:55

Re: Конкорд

пополняха с Привата работает, Кокоша деньги зачисляет а вот смс не присылает...
isen
 
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