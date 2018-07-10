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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09
Зашел в icon и сразу пришла смс о зачислении отправленных вчера с Привата
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:10
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38
Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:55
Re: Конкорд
пополняха с Привата работает, Кокоша деньги зачисляет а вот смс не присылает...
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