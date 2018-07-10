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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:09
Зашел в icon и сразу пришла смс о зачислении отправленных вчера с Привата
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:10
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38
Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:55
Re: Конкорд
пополняха с Привата работает, Кокоша деньги зачисляет а вот смс не присылает...
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:14
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:16
Да могу и не в личку.
Хочу себе умный помощник по работе с кредитками разных банков, а конкорд с нормальными ценами на СЕП, хорошим процентом на остаток по карте и API - идеален в качестве проц.центра
Много карт разных банков, много дат платежей, много условий.
Если помощник сможет проверять текущий баланс счета, сверять будущие траты на месяц, обнаруживать кассовые разрывы, предупреждать об этом, делать платежи или только инициировать их (а мне дать возможноть только подтверждать их в мобильном банковском приложении или ИБ) - это будет круто.
Но банк этого не будет делать никогда. В этом нет его профита.
Сюда же можно прикрутить свои регулярные платежи. Они часто реализованы в банках через пень колоду, а API позволит не зависеть от реализации банка, а самим делать нужные вещи.
Вообще будь я банкиром - поставил бы проработку внятного API со старта, ведь приоритеты програмистов банка и конечного пользователя не всегда (почти всегда) не совпадают. Наличие АПИ позволяет подключить дополнительный ресурс - пользователь, который знает, что хочет, может нанять кого-то чтобы ему сделали решение его конкретной проблемы.
Почему 1С так популярно?
Потому что дает возможность каждому клиенту не ждать, пока вендор чего-то впилит, а сделать это самому через третьих лиц, даже если за доп плату.
ИБ может бежать следом за АПИ.
Более того - популярные конфигурации, написанные сторонними разработчиками постепенно становятся частью поставок вендора и его дохода. Но без открытия АПИ вендор никогда бы не узнал, что именно популярно у кастомеров.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:37
Re: Конкорд
Шикааарно Тож давно мечтаю сделать себе подобный виртуальный банк-агрегатор (типа Портмоне или Изи но конкретно под себя), в который запилить по 1..2 кликам и СЭПы и р2р, РП, коммуналку...
Ток нуна не просто АПИ, а еще шобы в том АПИ было реализованы нужные мне запросы, а не тот просмотр остатков, оплата коммуналки и пополняхи мабил как в Привате, например
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:51
Re: Конкорд
пополняха с привата работает в обычном режиме, через 20 мин деньги на карте, с уведомлением в вайбер.
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