Додано: Сер 11 лип, 2018 12:16

finuser148 написав: А для чего API физлицам ? Можете написать в личку кейс, по которому вы будете использовать API ? А для чего API физлицам ? Можете написать в личку кейс, по которому вы будете использовать API ?

Да могу и не в личку.Хочу себе умный помощник по работе с кредитками разных банков, а конкорд с нормальными ценами на СЕП, хорошим процентом на остаток по карте и API - идеален в качестве проц.центраМного карт разных банков, много дат платежей, много условий.Если помощник сможет проверять текущий баланс счета, сверять будущие траты на месяц, обнаруживать кассовые разрывы, предупреждать об этом, делать платежи или только инициировать их (а мне дать возможноть только подтверждать их в мобильном банковском приложении или ИБ) - это будет круто.Но банк этого не будет делать никогда. В этом нет его профита.Сюда же можно прикрутить свои регулярные платежи. Они часто реализованы в банках через пень колоду, а API позволит не зависеть от реализации банка, а самим делать нужные вещи.Вообще будь я банкиром - поставил бы проработку внятного API со старта, ведь приоритеты програмистов банка и конечного пользователя не всегда (почти всегда) не совпадают. Наличие АПИ позволяет подключить дополнительный ресурс - пользователь, который знает, что хочет, может нанять кого-то чтобы ему сделали решение его конкретной проблемы.Почему 1С так популярно?Потому что дает возможность каждому клиенту не ждать, пока вендор чего-то впилит, а сделать это самому через третьих лиц, даже если за доп плату.ИБ может бежать следом за АПИ.Более того - популярные конфигурации, написанные сторонними разработчиками постепенно становятся частью поставок вендора и его дохода. Но без открытия АПИ вендор никогда бы не узнал, что именно популярно у кастомеров.