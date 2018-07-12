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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:19
Банк Конкорд написав:
Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую
Дайте возможность менять лимиты клиенту в Интернет банкинге на весь срок работы карты.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:23
Банк Конкорд написав: Sergiys2009 написав:
После всех изменений перестали работать лимиты на траты с карты, установленные в отделении заявлением.
Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую
отключение тупых де*** ограничений когда банк пытается быть умнее клиента ...
з.ы. вы же сами мне сказали как отключить эту безопасность ранее - заявлением )
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:27
Sergiys2009 написав: Банк Конкорд написав:
Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую
Дайте возможность менять лимиты клиенту в Интернет банкинге на весь срок работы карты.
Данный вопрос в работе, извините за неудобства
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:30
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав: Sergiys2009 написав:
После всех изменений перестали работать лимиты на траты с карты, установленные в отделении заявлением.
Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую
отключение тупых де*** ограничений когда банк пытается быть умнее клиента ...
з.ы. вы же сами мне сказали как отключить эту безопасность ранее - заявлением )
Теперь понимаю о чем Вы
Я не могу 100% ответить
Могу только попросить Вас проверить
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10
Ув.Банк Конкорд
Я не успел вчера пообщаться с вашим программистом, а на сегодняшнее:
Stringer написав: finuser148 написав: Квесторе_поверніться написав:finuser148
, бірки до шаблонів прикрутите?
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов
он уже не реагирует
Можете у него спросить, когда будут реализованы хотя бы первые два пункта, и какова перспектива последнего пожелания?
Заранее благодарен
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:12
Банк Конкорд написав:
Теперь понимаю о чем Вы
Я не могу 100% ответить
Могу только попросить Вас проверить
я та могу проверить очень конкретно, если надо - прогнать ваш уставник по сумме и посмотрю сработает или нет безпека ) ... а от Аполлоныча потом отмажите? )
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:19
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав:
Теперь понимаю о чем Вы
Я не могу 100% ответить
Могу только попросить Вас проверить
я та могу проверить очень конкретно, если надо - прогнать ваш уставник по сумме и посмотрю сработает или нет безпека ) ... а от Аполлоныча потом отмажите? )
К сожалению он не под моим контролем
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Додано: Чет 12 лип, 2018 20:44
HackStock написав:
сегодня в Днепре возле центрального отделения митинг человек 10, с лозунгами "Банк, обнал?!", "Нет -конвертационным центрам"
Не там. Нужно в НБУ стучать на бездействие фиинмона банка и давать информацию о схеме работы конвертцентра и кто крышует этот бизнес Конкорда.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 06:00
Банк Конкорд написав:
На прошлой неделе у них был плакат: "Когда вы вернете деньги вкладчикам?" - что-то они вообще не в курсе, что Конкорд является членом Фонда Гарантировая Влада Физ.лиц!
Так может у них больше фонда
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