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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:19

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую


Дайте возможность менять лимиты клиенту в Интернет банкинге на весь срок работы карты.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:23

  Банк Конкорд написав:
  Sergiys2009 написав:После всех изменений перестали работать лимиты на траты с карты, установленные в отделении заявлением.


Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую


отключение тупых де*** ограничений когда банк пытается быть умнее клиента ...

з.ы. вы же сами мне сказали как отключить эту безопасность ранее - заявлением )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:27

  Sergiys2009 написав:
  Банк Конкорд написав:Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую


Дайте возможность менять лимиты клиенту в Интернет банкинге на весь срок работы карты.


Данный вопрос в работе, извините за неудобства
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:30

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  Sergiys2009 написав:После всех изменений перестали работать лимиты на траты с карты, установленные в отделении заявлением.


Данная ситуация возникла в связи с переходом, но Вы можете поменять лимиты звонком в клиентскую


отключение тупых де*** ограничений когда банк пытается быть умнее клиента ...

з.ы. вы же сами мне сказали как отключить эту безопасность ранее - заявлением )


Теперь понимаю о чем Вы :) Я не могу 100% ответить :( Могу только попросить Вас проверить
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10

Ув.Банк Конкорд
Я не успел вчера пообщаться с вашим программистом, а на сегодняшнее:
  Stringer написав:
  finuser148 написав:
  Квесторе_поверніться написав:finuser148, бірки до шаблонів прикрутите?

Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов

он уже не реагирует :-(
Можете у него спросить, когда будут реализованы хотя бы первые два пункта, и какова перспектива последнего пожелания?
Заранее благодарен
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:12

  Банк Конкорд написав:Теперь понимаю о чем Вы :) Я не могу 100% ответить :( Могу только попросить Вас проверить


я та могу проверить очень конкретно, если надо - прогнать ваш уставник по сумме и посмотрю сработает или нет безпека ) ... а от Аполлоныча потом отмажите? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:19

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Теперь понимаю о чем Вы :) Я не могу 100% ответить :( Могу только попросить Вас проверить


я та могу проверить очень конкретно, если надо - прогнать ваш уставник по сумме и посмотрю сработает или нет безпека ) ... а от Аполлоныча потом отмажите? )


К сожалению он не под моим контролем :lol:
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:44

  HackStock написав:сегодня в Днепре возле центрального отделения митинг человек 10, с лозунгами "Банк, обнал?!", "Нет -конвертационным центрам"

Не там. Нужно в НБУ стучать на бездействие фиинмона банка и давать информацию о схеме работы конвертцентра и кто крышует этот бизнес Конкорда.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 06:00

  Банк Конкорд написав:На прошлой неделе у них был плакат: "Когда вы вернете деньги вкладчикам?" - что-то они вообще не в курсе, что Конкорд является членом Фонда Гарантировая Влада Физ.лиц!

Так может у них больше фонда :?
sola
 
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