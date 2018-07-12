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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 312313314315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:28

  Банк Конкорд написав:проверки НБУ мы проходили не один раз, и если НБУ считает, что у нас нет нарушений ...


НБУ считает что нет нарушений? :mrgreen:
а как же неудовлетворительная работа Аполлоныча в вопросах вверенной ему сферы работы?

НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, НБУ применил к банку “Конкорд” меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.


а как же уголовное дело о конвертационном центре?
https://oligarh.media/2017/08/17/konkor ... ob-obnale/
это тоже неправда?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 лип, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:33

Якісь дивні мітинги в Дніпрі проти СоСо.
Не пригадаю щоб хтось протестував проти обналу в жодному банку.
З чого би це?
Конкуренти борються за свій шматок по обналу?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:50

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:проверки НБУ мы проходили не один раз, и если НБУ считает, что у нас нет нарушений ...


НБУ считает что нет нарушений? :mrgreen:
а как же неудовлетворительная работа Аполлоныча в вопросах вверенной ему сферы работы?

Так это не имеет ничего общего к лозунгам с которыми стоят бабульки и студенты
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:55

  IMPRINTER написав:
а как же уголовное дело о конвертационном центре?
https://oligarh.media/2017/08/17/konkor ... ob-obnale/
это тоже неправда?

а вот это 100% не правда
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:01

  Квесторе_поверніться написав:Якісь дивні мітинги в Дніпрі проти СоСо.
Не пригадаю щоб хтось протестував проти обналу в жодному банку.
З чого би це?
Конкуренти борються за свій шматок по обналу?


Уже как-то раз они пробовали:
https://dp.informator.ua/2017/04/03/nar ... ord-banku/

А теперь что-то все те же лица крутятся и раздают бабушкам приказы.... интересно, нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:02

А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.

Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:08

  Грйс-мэн написав:А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.

Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?

На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:21

Банк Конкорд, банка мусить вдарити відмінною господаркою по всяких наклепниках. Які там досягнення у Вас за 2 квартал року 2018?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:25

  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.

Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?

На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно :)

Вдарте парочкою фактів достовірних?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.

Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?

На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно :)

Вдарте парочкою фактів достовірних?


Які факти Вас цікавлять? Для кожного вони свої
Concord bank: concord.ua
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