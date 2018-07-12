Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:28
Банк Конкорд написав:
проверки НБУ мы проходили не один раз, и если НБУ считает, что у нас нет нарушений ...
НБУ считает что нет нарушений?
а как же неудовлетворительная работа Аполлоныча в вопросах вверенной ему сферы работы?
НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Кроме того, НБУ применил к банку “Конкорд” меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.
а как же уголовное дело о конвертационном центре?
https://oligarh.media/2017/08/17/konkor ... ob-obnale/
это тоже неправда?
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в П'ят 13 лип, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:33
Якісь дивні мітинги в Дніпрі проти СоСо.
Не пригадаю щоб хтось протестував проти обналу в жодному банку. З чого би це? Конкуренти борються за свій шматок по обналу?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:50
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав:
проверки НБУ мы проходили не один раз, и если НБУ считает, что у нас нет нарушений ...
НБУ считает что нет нарушений?
а как же неудовлетворительная работа Аполлоныча в вопросах вверенной ему сферы работы?
Так это не имеет ничего общего к лозунгам с которыми стоят бабульки и студенты
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:55
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:01
Квесторе_поверніться написав:
Якісь дивні мітинги в Дніпрі проти СоСо.
Не пригадаю щоб хтось протестував проти обналу в жодному банку.
З чого би це?
Конкуренти борються за свій шматок по обналу?
Уже как-то раз они пробовали:
https://dp.informator.ua/2017/04/03/nar ... ord-banku/
А теперь что-то все те же лица крутятся и раздают бабушкам приказы.... интересно, нет?
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:02
А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов. Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?
Грйс-мэн
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:08
Грйс-мэн написав:
А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.
Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?
На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:21
Банк Конкорд, банка мусить вдарити відмінною господаркою по всяких наклепниках. Які там досягнення у Вас за 2 квартал року 2018?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:25
Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав:
А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.
Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?
На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно
Вдарте парочкою фактів достовірних?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:32
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав:
А банк будет как-то защищать честь и репутацию?
Ведь слухи разносятся, пусть даже и неправдивые. И это может повлиять на выбор клиентов.
Может как-то искать заказчиков, наказывать исполнителей?
На каждые неправдивые слухи, есть достоверные факты. Умные люди умеют различать разницу, а лояльные клиенты даже не обращают внимания и просто считают, что это смешно
Вдарте парочкою фактів достовірних?
Які факти Вас цікавлять? Для кожного вони свої
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 305
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
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