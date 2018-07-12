Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:21
Банк Конкорд Stringer написав:
Ув.
Банк Конкорд
Я не успел вчера пообщаться с вашим программистом, а на сегодняшнее:
Stringer написав: finuser148 написав:
Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?
Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов
он уже не реагирует
Можете у него спросить, когда будут реализованы хотя бы первые два пункта, и какова перспектива последнего пожелания?
Заранее благодарен
Доктор, почему меня все игнорируют ...
Stringer
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:26
Stringer написав:
Доктор, почему меня все игнорируют ...
Не игнорируют! Наш Программист сказал, что обязательно зайдет как будет время
А мне не ответил
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:53
На горячке сказали что суммы с копейками не переводятся. Как же теперь с копейками быть, я их хочу на одной карте собрать?
demichh
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:01
demichh Не переводятся откуда и куда? Это по СЭП я не могу теперь отправить сумму с копейками или только внутри своих счетов?
Vorlon
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:08
подозреваю что везде, я пробовал в айконе и между своими счетами (картами) и сэп по реквизитам на свою карту сделать.
Только что, только целая сумма перевелась между своими счетами (картами)
Востаннє редагувалось
demichh
в П'ят 13 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
demichh
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:08
По п2п копейки уходят со свистом
Новичек
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:10
Банк Конкорд
а тарифы зачем из Icon25 убрали, было же удобно!
вот где у вас на сайте найти тарифы по карте VIP MC Debit Gold?!?
Lost
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:12
Lost написав: Банк Конкорд
а тарифы зачем из Icon25 убрали, было же удобно!
вот где у вас на сайте найти тарифы по карте VIP MC Debit Gold?!?
в приват банкинге:
https://concord.ua/ru/premium-card/mc-gold
тут
https://concord.ua/uploads/redactor/5a93fefe50d2d.pdf
demichh
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:21
Новичек написав:
По п2п копейки уходят со свистом
надеюсь это исправят и будет, как и раньше, копейки ходить и сэпом и между счетами-картами.
demichh
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