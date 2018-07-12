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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:21

Банк Конкорд
  Stringer написав:Ув.Банк Конкорд
Я не успел вчера пообщаться с вашим программистом, а на сегодняшнее:
  Stringer написав:
  finuser148 написав:Да. Какие еще есть пожелания по ИБ ?

Наипервейшие пожелания:
1. Дать возможность отключать пароль смс при входе в ИБ - пускай параноики входят по дополнительному паролю, но адекватам упростить жизнь
2. Дать возможность обзывать шаблоны - задолбало уже вспоминать, что за аббревиатуры подписываешь в конце описания платежа...
Ну и конечно указание мсс операций очень сильно обрадует ваших клиентов

он уже не реагирует :-(
Можете у него спросить, когда будут реализованы хотя бы первые два пункта, и какова перспектива последнего пожелания?
Заранее благодарен

Доктор, почему меня все игнорируют ... :cry:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:26

  Stringer написав:Доктор, почему меня все игнорируют ... :cry:


Не игнорируют! Наш Программист сказал, что обязательно зайдет как будет время :( А мне не ответил :(
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:53

На горячке сказали что суммы с копейками не переводятся. Как же теперь с копейками быть, я их хочу на одной карте собрать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:01

demichh
Не переводятся откуда и куда? Это по СЭП я не могу теперь отправить сумму с копейками или только внутри своих счетов?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:08

подозреваю что везде, я пробовал в айконе и между своими счетами (картами) и сэп по реквизитам на свою карту сделать.
Только что, только целая сумма перевелась между своими счетами (картами)
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 13 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:08

По п2п копейки уходят со свистом :)
Новичек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:10

Банк Конкорд
а тарифы зачем из Icon25 убрали, было же удобно! :shock:
вот где у вас на сайте найти тарифы по карте VIP MC Debit Gold?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:12

  Lost написав:Банк Конкорд
а тарифы зачем из Icon25 убрали, было же удобно! :shock:
вот где у вас на сайте найти тарифы по карте VIP MC Debit Gold?!?

в приват банкинге: https://concord.ua/ru/premium-card/mc-gold
тут https://concord.ua/uploads/redactor/5a93fefe50d2d.pdf
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:21

  Новичек написав:По п2п копейки уходят со свистом :)

надеюсь это исправят и будет, как и раньше, копейки ходить и сэпом и между счетами-картами.
demichh
 
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