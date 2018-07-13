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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:01
demichh написав: Новичек написав:
По п2п копейки уходят со свистом
надеюсь это исправят и будет, как и раньше, копейки ходить и сэпом и между счетами-картами.
Все исправим, все в работе
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:22
таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )
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-VICTOR-
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:32
-VICTOR- написав:
таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )
Зачем ждать? Уже можете бодать!
Объект бодания шароебится возле днепровского офиса с плакатами, точная информация
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:52
-VICTOR- написав:
таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )
Встаните со своими плакатами "Лудший банк", "Бочку не кати" - ?
это было бы просто круто
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
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