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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:01

  demichh написав:
  Новичек написав:По п2п копейки уходят со свистом :)

надеюсь это исправят и будет, как и раньше, копейки ходить и сэпом и между счетами-картами.

Все исправим, все в работе :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:22

Re: Конкорд

таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6805
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:32

  -VICTOR- написав:таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )


Зачем ждать? Уже можете бодать!
Объект бодания шароебится возле днепровского офиса с плакатами, точная информация :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:52

  -VICTOR- написав:таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )


Встаните со своими плакатами "Лудший банк", "Бочку не кати" - ? :lol: это было бы просто круто :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 309
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 314315316317
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