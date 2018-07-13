Все исправим, все в работе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:01
Все исправим, все в работе
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:22
Re: Конкорд
таак...кто там на банку "бочку" котит ?)...это фсе происки конкурентов !
БАНКУ НЕ ТРОГАТЬ ....ЗАБОДАЕМ )
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:32
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:52
Встаните со своими плакатами "Лудший банк", "Бочку не кати" - ? это было бы просто круто
Concord bank: concord.ua
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