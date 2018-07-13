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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:37

Банк Конкорд Гарні панянки цього літа мохіто пригощатимуть? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:58

  greenozon написав:H1 H2 H3 H4/// H123
:mrgreen:
давайте вже свій прогноз для тих, хто в танку, бо з тими Ашками хіба вам

Нормативи тут
https://concord.ua/uploads/1/6070-01072018.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:04

Дякую
всюди якісь кілометрові доки по цих Н1.123

знайшов тут наче просто і на хлопський розум, може кому ще згодиться з метою само-освіти і Аш-аналізу :) (майже як pH, лише для банок)


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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:41

По депо з поповненням СоСо знизив процент до 14,25%... :(
Мабуть від Привата не висихає потік.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:57

і це при тому, що НБУ далі підвищує облікову ставку!
щось вони неправильно пойняли сигнал зверху :)
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greenozon
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Повідомлень: 2425
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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