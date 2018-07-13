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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 07:37
Банк Конкорд Гарні панянки цього літа мохіто пригощатимуть?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:58
Нормативи тут
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:04
Дякую
всюди якісь кілометрові доки по цих Н1.123
знайшов тут наче просто і на хлопський розум, може кому ще згодиться з метою само-освіти і Аш-аналізу (майже як pH, лише для банок)
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:41
По депо з поповненням СоСо знизив процент до 14,25%...
Мабуть від Привата не висихає потік.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:57
і це при тому, що НБУ далі підвищує облікову ставку!
щось вони неправильно пойняли сигнал зверху
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