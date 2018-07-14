Сотрудники банка уверяют, что недавно к ним в офис наведывался некий Константин Николаевич и предлагал свое покровительство за «вполне умеренную плату». Поскольку банк ведет прозрачную деятельность и уже давно не живет в 90-х, протектору категорически отказали. После чего на Троицкой площади начались митинги. ..."вот оно че Михалычь "...
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В Днепре есть такой Константин Николаевич Бильцан. Устраивает всякие шоу под судами, налоговыми и т.д. Кому интересно, можете загуглить по фамилии Также появляются его фото на рекламных щитах, по ходу в презы метит "друзья", которых он посетил подобным образом, немножко изменили вид на его рекламных щитах