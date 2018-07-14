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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:55


Коли банк почне повертати вкладникам кошти?
Де відповідь на запитання? :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:24


Спасибо за видео. Проорал :-)

Реально какой-то "сбор блатных и шайка нищих" (с)

Просто хрестоматийные студни с флажками и бабки с ближайшей лавочки

Студням вообще походу всё равно: что ближайший секс-шоп рекламировать, что против банка "митинговать". Абы платили :-)

Пузатый "смотрящий за митингом" тоже доставил)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:26

Re: Конкорд

Сотрудники банка уверяют, что недавно к ним в офис наведывался некий Константин Николаевич и предлагал свое покровительство за «вполне умеренную плату». Поскольку банк ведет прозрачную деятельность и уже давно не живет в 90-х, протектору категорически отказали. После чего на Троицкой площади начались митинги.
:roll: :wink: ..."вот оно че Михалычь "...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:50

  Квесторе_поверніться написав:

Коли банк почне повертати вкладникам кошти?
Де відповідь на запитання? :)

Они за возврат клиенту 50 кгрн пришедших по безналу разрывают отношения. А вкладчики вообще ребята со стальными...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:03

митинг

В Днепре есть такой Константин Николаевич Бильцан.
Устраивает всякие шоу под судами, налоговыми и т.д.
Кому интересно, можете загуглить по фамилии
Также появляются его фото на рекламных щитах, по ходу в презы метит :mrgreen:
"друзья", которых он посетил подобным образом, немножко изменили вид на его рекламных щитах :D



Зображення
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:04

  Квесторе_поверніться написав:

Коли банк почне повертати вкладникам кошти?
Де відповідь на запитання? :)

Який Банк? :mrgreen:
KIM30
 
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Починили эти покращеватели смс-инфо ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:56

Таки починили, хорошо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 09:50

mustbe
В пятницу после 19 часов пришли недостающие СМС...
Vorlon
 
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15.07.2018 10:50
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